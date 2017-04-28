У ВР відповіли лише на дві електронні петиції українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Верховній Раді відповіли на дві петиції за час роботи сервісу електронних петицій, передає УНН.
Зокрема, 23 травня 2016 року у Верховній Раді відповіли на петицію з проханням прийняти Закон "Про професійну освіту" (реєстр. № 3231), а майже через рік, 9 березня 2017 року, — на петицію з вимогою прийняти Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”).
Так, наразі на розгляді немає жодної петиції.
Зазначимо, що на сайті електронних петицій Верховної Ради наразі зареєстровано 100 петицій.
Як повідомляв УНН, Президент уже майже рік не відповідав на петиції українців.