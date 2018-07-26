В ВР поддержали ФФУ: очередной компромат на Павелко - пронизан ложью
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Распространена отдельными юристами информация о том, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, казалось бы, имеет конфликт интересов и нарушает действующее законодательство, оказалась очередной ложью. В связи с этим, нардеп Артур Палатный выступил в поддержку своего коллеги, передает УНН со ссылкой на Facebook -сообщение первого.
"Полностью поддерживаю моего коллегу, председателя Комитета по вопросам бюджета Андрея Павелко. Легко "выливать грязь", трудно делать это хотя бы с намеком на правдивость. Очередной фейковый компромат на президента Федерации футбола Украины, сплошь пронизан ложью, что даже не коррелируется между собой...", - написал Палатный.
"Обличителям" можно только посочувствовать, а Андрею Васильевичу пожелать силы на верном пути отстаивания интересов Украины на любой должности и при любых условиях", - добавил нардеп.
Напомним, ФФУ высмеяла "юриста", обвинившего Павелко в конфликте интересов из-за должности в UEFA Events.
В Федерации объяснили, что компания UEFA Events является неприбыльной. А сам Павелко, занимая должность члена Совета директоров UEFA Events, не получает за это никаких дивидендов.