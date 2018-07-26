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У ВР підтримали ФФУ: черговий компромат на Павелка - пронизаний брехнею

Київ • УНН

 • 15757 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Поширена окремими юристами інформація про те, що президент Федерації футболу України Андрій Павелко начебто, має конфлікт інтересів та порушує чинне законодавство, виявилася черговою неправдою. У зв'язку з цим, нардеп Артур Палатний виступив на підтримку свого колеги, передає УНН із посиланням на Facebook-допис першого. 

"Повністю підтримую мого колегу, голову Комітету з питань бюджету Андрія Павелка. Легко "виливати бруд", важко робити це хоча б з натяком на правдивість. Черговий фейковий компромат на президента Федерації Футболу України, суцільно пронизаний брехнею, що навіть не корелюється між собою...", - написав Палатний.

"Викривачам" можна тільки поспівчувати, а Андрію Васильовичу побажати сили на вірному шляху відстоювання інтересів України на будь-якій посаді та за будь-яких умов", - додав нардеп.

Нагадаємо, ФФУ висміяла “юриста”, що звинуватив Павелка у конфлікті інтересів через посаду в UEFA Events. 

У Федерації пояснили, що компанія UEFA Events є неприбутковою. А сам Павелко, обіймаючи посаду члена Ради директорів UEFA Events, не отримує за це жодних дивідендів.

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