В ВР намерены изменить законодательство относительно обращения с опасными отходами

Авторами законопроекта выступили 10 народных депутатов: Сергей Тригубенко, Ярослав Москаленко, Олег Недава, Иван Рыбак, Андрей Артеменко, Анатолий Дырив, Вадим Ивченко, Сергей Валентиров, Сергей Сажко, Павел Дзюблик.

Законопроектом планируется обязать орган лицензирования, на сегодняшний день это Министерство экологии и природных ресурсов, проверять материально - техническую базу предприятий, претендующих на лицензию в сфере обращения с опасными отходами. Причем такие проверки осуществлять до выдачи лицензии, а не после, как это происходит сейчас.

"Согласно Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами лицензирование утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 13 июля 2016 года № 446 не усматривается обязанность органа лицензирования убедиться в фактическом наличии материально-технической базы у соискателя лицензии...

Таким образом, действующее нормативно-правовое поле не содержит положения относительно превентивных мер, которые бы обеспечивали невозможность негативного воздействия на окружающую среду и жизнь людей. Вместе с тем, подобные мероприятия необходимы, поскольку небрежное обращение с опасными отходами порождает необратимые негативные последствия, проявляющиеся во влиянии на здоровье людей и окружающую среду. Государственные институты должны надлежащим образом выполнять свои функции и не допускать функционирования хозяйствующих субъектов, которые не обладают должной материально-технической базой для безопасной утилизации опасных отходов", - отмечается в законопроекте.

По данным общественности, не все предприятия, которые получилии осуществляют деятельность по утилизации опасных отходов имеют оборудование, которое позволяет осуществлять безопасную утилизацию опасных отходов.

"86% лицензиатов фактической утилизации не осуществляют, и/или вывозят опасные отходы на полигоны бытовых отходов, или в ближайшие лесополосы и тому подобное. Вследствие чего происходит: а) нарушение конституционных прав граждан; б) загрязнение окружающей природной среды; в) нарушение международных актов; г) неэффективное обращение с опасными отходами, в результате обезвреживания и утилизации которых могла бы получаться тепловая энергия и тому подобное. Это очень высокий отрицательный показатель.

Кроме того, к сожалению, законодательство в отношении опасных отходов не предусматривает надлежащей системы отчетности и мониторинга. Существующая статистическая отчетность не предоставляет объективной информации в этой сфере. В европейских странах согласно их внутренним национальным законодательством и в соответствии с Директивой об опасных отходах легко установить количество созданных отходов, и количество утилизированных. Подобный механизм целесообразно внедрить и в нашей стране, он будет способствовать добросовестной деятельности лицензиатов, учитывая бессрочный срок действия лицензии", - указано в законопроекте.

Напомним, по данным Минприроды, из почти 300 утилизаторов опасных отходов лишь 10 отвечают лицензионным требованиям.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками".

Как ранее сообщал УНН, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.