У ВР мають намір змінити законодавство щодо поводження з небезпечними відходами

Авторами законопроекту виступили 10 народних депутатів: Сергій Тригубенко, Ярослав Москаленко, Олег Недава, Іван Рибак, Андрій Артеменко, Анатолій Дирів, Вадим Івченко, Сергій Валентиров, Сергій Сажко, Павло Дзюблик.

Законопроектом планується зобов’язати орган ліцензування, на сьогоднішній день це Міністерство екології та природних ресурсів, перевіряти матеріально — технічну базу підприємств, що претендують на ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами. При чому такі перевірки здійснювати до видачі ліцензії, а не після, як це відбувається зараз.

“Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності поводження з небезпечними відходами ліцензування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 446 не вбачається обов’язку органу ліцензування пересвідчитись у фактичній наявності матеріально-технічної бази у здобувача ліцензії...

Таким чином, діюче нормативно-правове поле не містить положень щодо превентивних заходів, які б забезпечували неможливість негативного впливу на навколишнє природне середовище та життя людей. Водночас, подібні заходи необхідні, оскільки недбале поводження з небезпечними відходами породжує незворотні негативні наслідки, що проявляються у впливі на здоров’я людей та довкілля. Державні інституції повинні належно виконувати свої функції та не допускати функціонування господарюючих суб’єктів, які не володіють належною матеріально-технічною базою для безпечної утилізації небезпечних відходів”, — наголошено у законопроекті.

За даними громадськості, не всі підприємства, що отримали та здійснюють діяльність по утилізації небезпечних відходів володіють обладнанням, яке дозволяє здійснювати безпечну утилізацію небезпечних відходів.

“86% ліцензіатів фактичної утилізації не здійснюють, та/або вивозять небезпечні відходи на полігони побутових відходів, або у найближчі лісосмуги тощо. Внаслідок чого відбувається: а) порушення конституційних прав громадян; б) забруднення навколишнього природного середовища; в) порушення міжнародних актів; г) неефективне поводження з небезпечними відходами, в результаті знешкодження та утилізації яких могли б отримуватись теплова енергія тощо. Це дуже високий негативний показник.

Крім того, на жаль, законодавство щодо небезпечних відходів не передбачає належної системи звітності та моніторингу. Існуюча статистична звітність не надає об’єктивної інформації у цій сфері. В європейських країнах згідно з їх внутрішнім національним законодавством та відповідно до Директиви про небезпечні відходи легко встановити кількість створених відходів, та кількість утилізованих. Подібний механізм доцільно запровадити і в нашій країні, він сприятиме добросовісності діяльності ліцензіатів, враховуючи безстроковий термін дії ліцензії”, — зазначено у законопроекті.

Нагадаємо, за даними Мінприроди, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.

Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”.

Як раніше повідомляв УНН, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.