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6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

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В ВР хотят заслушать отчет об украинских моряках в "Лефортово"

В ВР хотят заслушать отчет об украинских моряках в "Лефортово"

Киев  •  УНН

 • 8132 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины заслушает уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову о ситуации с украинскими моряками, которые сейчас содержатся в следственном изоляторе московской тюрьмы "Лефортово". Об этом во время заседания согласительного совета депутатских фракций сообщил председатель ВР Андрей Парубий, передает УНН.

Так, парламентарии могут заслушать омбудсмена Денисову в среду, 5 декабря.

"Если будет необходимость, мы могли бы в среду заслушать Людмилу Денисову о ходе кампании по освобождению наших моряков. Пригласить ее для того, чтобы она могла выступить перед парламентом и доложить о ходе освобождения наших моряков", - сказал А. Парубий.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачено в плен членов их экипажей.

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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

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