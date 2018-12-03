У ВР хочуть заслухати звіт про українських моряків в "Лефортово"

Так, парламентарі можуть заслухати Омбудсмена Денісову в середу, 5 грудня.

“Якщо буде необхідність, ми могли б в середу заслухати Людмилу Денісову про хід кампанії з визволення наших моряків. Запросити її для того, щоб вона могла виступити перед парламентом і доповісти про хід визволення наших моряків” – сказав А. Парубій.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ має сьогодні відповісти на запит ЄСПЛ про українських моряків



У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.



24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.



У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.