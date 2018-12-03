У ВР хочуть заслухати звіт про українських моряків в "Лефортово"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України заслухає уповноваженого ВР з прав людини Людмилу Денісову про ситуацію з українськими моряками, які зараз утримуються в слідчому ізоляторі московської в’язниці “Лефортово”. Про це під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій повідомив голова ВР Андрій Парубій, передає УНН.
Так, парламентарі можуть заслухати Омбудсмена Денісову в середу, 5 грудня.
“Якщо буде необхідність, ми могли б в середу заслухати Людмилу Денісову про хід кампанії з визволення наших моряків. Запросити її для того, щоб вона могла виступити перед парламентом і доповісти про хід визволення наших моряків” – сказав А. Парубій.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
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У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.