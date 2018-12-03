РФ має сьогодні відповісти на запит ЄСПЛ про українських моряків

"Європейський суд з прав людини у безпрецедентно короткі терміни зобов’язав Росію надати інформацію про захоплення моряків, щодо юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень, наданої медичної допомоги. Цю інформацію, відповідно до рішення суду, РФ, за зверненням України, має надати сьогодні. Ми сподіваємось, це відбудеться", - зазначив Глава держави.

За його словами, весь світ підтримує вимоги України.

"Це повна брехня, що вони (затримані моряки - ред.) є злочинцями – відповідно до міжнародного права, Женевської конвенції, вони мають статус військовополонених. Ми вимагаємо негайного повернення як військових моряків, так і військових кораблів", - додав при цьому Президент.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків.