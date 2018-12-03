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РФ сегодня должна ответить на запрос ЕСПЧ об украинских моряках

РФ сегодня должна ответить на запрос ЕСПЧ об украинских моряках

Киев  •  УНН

 • 9219 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Россия сегодня должна предоставить информацию о местонахождении военных моряков и их состоянии на запрос ЕСПЧ. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Европейский суд по правам человека в беспрецедентно короткие сроки обязал Россию предоставить информацию о захвате моряков, о юридических основаниях их содержания, местах их содержания, полученных ранениях, предоставленной медицинской помощи. Эту информацию, согласно решению суда, РФ, по обращению Украины, должна предоставить сегодня. Мы надеемся, это произойдет", - отметил Глава государства.

По его словам, весь мир поддерживает требования Украины.

"Это полная ложь, что они (задержанные моряки - ред.) являются преступниками - согласно международному праву, Женевской конвенции, они имеют статус военнопленных. Мы требуем немедленного возвращения как военных моряков, так и военных кораблей", - добавил при этом Президент.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряков.

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