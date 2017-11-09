В ВР хотят дифференцировать мораторий на проверки бизнеса

"С одной стороны, я считаю, что мораторий нужно продолжать, потому что бизнесу, как было трудно, так трудно и остается работать в нынешних украинских условиях.

С другой стороны, я считаю, что мораторий нужно сделать дифференцированным, так как например, в сфере пожарной безопасности мы уже дошли до того, что в Одессе произошла трагедия (трое детей погибли в результате пожара в детском лагере - ред). Я считаю, что должен быть не тотальный запрет, а все-таки, по тем направлениям, которые связаны с жизнью и здоровьем человека, там должны быть проверки и должен быть контроль", - сказал А.Гончаренко.

При этом, нардеп выразил надежду, что в ВР наберется нужное количество голосов для изменения структуры моратория.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. В виду того, что мораторий распространяется на опасные виды хоздеятельности, в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба, в частности, заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.

Член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма убежден, что в первую очередь мораторий на проверки нужно отменить в части пищевой безопасности.