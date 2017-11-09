У ВР хочуть диференціювати мораторій на перевірки бізнесу

“З одного боку, я вважаю, що мораторій потрібно продовжувати, тому що бізнесу, як було важко, так важко і залишається працювати в нинішніх українських умовах.

З іншого боку, я вважаю, що мораторій потрібно зробити диференційованим, тому що наприклад, у сфері пожежної безпеки ми вже дійшли до того, що в Одесі сталася трагедія (троє дітей загинуло внаслідок пожежі у дитячому таборі — ред). Я вважаю, що повинна бути не тотальна заборона, а все таки, по тих напрямках, які пов’язані із життям і здоров’ям людини, там мають бути перевірки і має бути контроль”, — сказав О.Гончаренко.

При цьому, нардеп висловив сподівання, що у ВР набереться потрібна кількість голосів для зміни структури мораторію.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. З причини того, що мораторій поширюється на небезпечні види держдіяльності, в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба, зокрема, заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.

Член комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Ігор Шурма переконаний, що в першу чергу мораторій на перевірки потрібно скасувати в частині харчової безпеки.