В Воронежской области России потерпел аварию Як-130
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Учебно-боевой самолет Як-130 с двумя летчиками на борту в четверг потерпел аварию в Воронежской области. Экипаж катапультировался и вышел на связь, на земле разрушений нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
По данным Минобороны, инцидент произошел около 09:40 мск в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета летчиков авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища в г. Борисоглебск (Воронежской область).
"При выполнении учебной задачи командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. Руководитель полетов дал команду на катапультирование", - сообщили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что находившиеся на борту летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом.
"Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", - отметили в Минобороны.
Как сообщал УНН, вчера в Алжире разбился военный самолет, в результате чего погибли 257 человек. Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира, предварительная причина катастрофы пока не известна.