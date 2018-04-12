У Воронезькій області Росії зазнав аварії Як-130
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Навчально-бойовий літак Як-130 з двома льотчиками на борту в четвер зазнав аварії в Воронезькій області. Екіпаж катапультувався і вийшов на зв'язок, на землі руйнувань немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
За даними Міноборони, інцидент стався близько 9:40 мск в ході проведення планового навчально-тренувального польоту льотчиків авіабази Краснодарського вищого авіаційного училища в м. Борисоглібська (Воронезької область).
"При виконанні навчального завдання командир екіпажу доповів про виникнення технічної несправності одного з агрегатів машини, яка перешкоджає продовженню польоту. Керівник польотів дав команду на катапультування", - повідомили у відомстві.
У міністерстві уточнили, що льотчик-інструктор і курсант, які знаходилися на борту, спокійно катапультувалися, приземлилися і самостійно вийшли на зв'язок з аеродромом.
"Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Літак впав в безлюдній місцевості, руйнувань немає", - відзначили в Міноборони.
Як повідомляв УНН, вчора в Алжирі розбився військовий літак, в результаті чого загинули 257 осіб. Літак впав в місті Буфарік, який знаходиться в 30 кілометрах від столиці Алжиру, попередня причина катастрофи поки не відома.