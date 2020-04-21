В ВОЗ предостерегли страны от досрочного завершения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В ВОЗ предупредили, что отмена карантина должна быть постепенной, и если ограничения отменить досрочно - может произойти новая вспышка болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Всемирная организация здравоохранения предупредила во вторник, что любая отмена ограничений, которые ввели для сдерживания распространения нового коронавируса, должна быть постепенной, и если ограничения снимут раньше - то произойдет вспышка инфекции", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что карантинные меры были эффективными, и люди должны адаптироваться к новому образу жизни, что поможет контролировать COVID-19.
"Мы должны адаптировать нашу жизнь и системы здравоохранения к эпидемии", - сказал региональный директор ВОЗ в западной части Тихого океана Такеси Касаи.
По его словам, пока не будет найдена вакцина или лекарства - нужно приспосабливаться к жизни во время эпидемии.
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"Правительства, которые рассматривают вопрос об отмене карантинных мероприятий, должны делать это осторожно и поэтапно, а также продолжать мониторинг эпидемической ситуации. Пока коронавирус циркулирует, ни одна страна не защищена от потенциальных вспышек", - сказал Такеси Касаи.
Также отмечается, что ВОЗ настаивает на продолжении вакцинации от других болезней, чтобы не допустить их вспышки, ведь учреждения здравоохранения заняты борьбой с COVID-19.
Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек.