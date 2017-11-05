В Волновахе мужчина до смерти забил знакомую

"В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме находится труп 35-летней местной жительницы", - рассказали правоохранители.

Оказалось, что накануне трагедии компания товарищей (две женщины и двое мужчин) вместе употребляли алкогольные напитки. Внезапно между присутствующими вспыхнула ссора, которая переросла в драку. 30-летний мужчина нанес знакомой многочисленные телесные повреждения головы и тела.

Несмотря на инцидент компания продолжила свой вечер, не заметив того, как в соседней комнате женщине стало плохо и она упала на пол. Только утром друзья заметили знакомую без признаков жизни и сообщили в полицию.

Сейчас открыто уголовное производство.

Обидчику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.