В Волновахе мужчина до смерти забил знакомую

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62684 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131681 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108178 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110689 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108679 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101365 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106015 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102785 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147425 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Волновахе мужчина до смерти забил знакомую

В Волновахе мужчина до смерти забил знакомую

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Конфликт между мужчиной и женщиной возник в ходе распития спиртного. В результате полученных травм потерпевшая скончалась. Правоохранителей вызвали друзья, которые стали свидетелями трагедии. об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУНП Донецкой области.

"В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме находится труп 35-летней местной жительницы", - рассказали правоохранители.

Оказалось, что накануне трагедии компания товарищей (две женщины и двое мужчин) вместе употребляли алкогольные напитки. Внезапно между присутствующими вспыхнула ссора, которая переросла в драку. 30-летний мужчина нанес знакомой многочисленные телесные повреждения головы и тела.

Несмотря на инцидент компания продолжила свой вечер, не заметив того, как в соседней комнате женщине стало плохо и она упала на пол. Только утром друзья заметили знакомую без признаков жизни и сообщили в полицию.

Сейчас открыто уголовное производство.

Обидчику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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