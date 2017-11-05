У Волновасі чоловік до смерті забив знайому

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Конфлікт між чоловіком і жінкою виник в ході розпиття спиртного. В результаті отриманих травм потерпіла померла. Правоохоронців викликали друзі, які стали свідками трагедії. про це УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП Донецької області.

"До чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку знаходиться труп 35-річної місцевої мешканки", - розповіли правоохоронці.

Виявилось, що напередодні трагедії компанія товаришів (дві жінки та два чоловіка) разом вживали алкогольні напої. Раптово між присутніми спалахнула сварка, яка переросла у бійку. 30-річний чоловік завдав знайомій чисельні тілесні пошкодження голови і тіла.

Не зважаючи на інцидент компанія продовжила свій вечір, не помітивши того, як у сусідній кімнаті жінці стало зле і вона впала на підлогу. Тільки вранці друзі помітили знайому без ознак життя та повідомили до поліції.

Наразі відкрито кримінальне провадження.

Кривднику загрожує позбавлення волі на срок до 15 років.

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