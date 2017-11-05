У Волновасі чоловік до смерті забив знайому
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Конфлікт між чоловіком і жінкою виник в ході розпиття спиртного. В результаті отриманих травм потерпіла померла. Правоохоронців викликали друзі, які стали свідками трагедії. про це УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП Донецької області.
"До чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку знаходиться труп 35-річної місцевої мешканки", - розповіли правоохоронці.
Виявилось, що напередодні трагедії компанія товаришів (дві жінки та два чоловіка) разом вживали алкогольні напої. Раптово між присутніми спалахнула сварка, яка переросла у бійку. 30-річний чоловік завдав знайомій чисельні тілесні пошкодження голови і тіла.
Не зважаючи на інцидент компанія продовжила свій вечір, не помітивши того, як у сусідній кімнаті жінці стало зле і вона впала на підлогу. Тільки вранці друзі помітили знайому без ознак життя та повідомили до поліції.
Наразі відкрито кримінальне провадження.
Кривднику загрожує позбавлення волі на срок до 15 років.