В ВМС проверяют информацию об исчезновении украинских катеров с причалов в Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В командовании ВМС ВС Украины проверяют информацию об исчезновении от причальной стенки в оккупированной Керчи двух задержанных россиянами украинских боевых катеров "Бердянск" и "Никополь". Об этом УНН сообщили в ВМС ВС Украины.
"Да, проверяем информацию", - сказали в ведомстве.
Стоит отметить, что ранее на отдельных крымских сайтах появились фотографии, на которых изображено, что у причала в Керчи стоит только украинский буксир "Яны Капу", а катера отсутствуют.
Напомним, военным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.