У ВМС перевіряють інформацію про зникнення українських катерів з причалів у Керчі

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Командуванні ВМС ЗС України перевіряють інформацію щодо зникнення від причальної стінки в окупованій Керчі двох затриманих росіянами українських бойових катерів "Бердянськ" і "Нікополь". Про це УНН повідомили у ВМС ЗС України.