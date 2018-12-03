У ВМС перевіряють інформацію про зникнення українських катерів з причалів у Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Командуванні ВМС ЗС України перевіряють інформацію щодо зникнення від причальної стінки в окупованій Керчі двох затриманих росіянами українських бойових катерів "Бердянськ" і "Нікополь". Про це УНН повідомили у ВМС ЗС України.
"Так, перевіряємо інформацію", - сказали у відомстві.
Варто зазначити, що раніше на окремих кримських сайтах з’явилися фотографії, на яких зображено, що біля причала у Керчі стоїть лише український буксир "Яни Капу", а катери відсутні.
Нагадаємо, військовим ВМС України і співробітникам СБУ, які були затримані у Керченській протоці, висунуто обвинувачення у незаконному перетині російського кордону.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.