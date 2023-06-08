Укрытия могут изымать из "частных рук" из-за ненадлежащего состояния - Кличко

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"Сегодня Киевсовет должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги, эти помещения у них могут быть изъяты", - сообщил Кличко.

Кроме того, Киевсовет обратился к правительству и парламенту относительно законодательного введения уголовной ответственности за недопуск людей в укрытия. Также ожидается отчет комиссии, проверяющей укрытия в столице.

По словам Кличко, в течение 2022-23 годов в Киеве провели более 9 тысяч проверок укрытий. По результатам которых районным администрациям давали поручения по оперативному устранению недостатков. Кроме того, на “заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям, на рабочих совещаниях, главам районов систематически давались поручения о надлежащем контроле за состоянием укрытий”.

Дополнение

Как сообщил мэр, всего за 2022-2023 годы Киевсовет выделил районам более 1,2 млрд грн на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.

Также Кличко отметил, что "главы районов рассказывают, что у них, якобы, мало полномочий и недостаточно средств", хотя Киевсовет выделил на ремонт укрытий более 900 миллионов гривен в 2023 году.

“Теперь же главы районов рассказывают, что у них, якобы, мало полномочий и недостаточно средств. Из тех, что выделил Киевсовет в этом году, РГА освоили на ремонт укрытий чуть более 10% средств! А выделили в 2023 более 900 миллионов (в прошлом – более 300 миллионов)”, - заявил Кличко.

Напомним

После трагедии с гибелью людей возле укрытия в Киеве во время ракетной атаки армии рф в Украине уже проверили более 61 тысячи бомбоубежищ. Закрытыми оказались 9,5%, непригодными к использованию - 23,5%.