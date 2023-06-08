Укриття можуть вилучати з "приватних рук" через неналежний стан - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Сьогодні Київрада має ухвалити комплексний проєкт рішення, який стосується укриттів. Зокрема, згідно з проєктом, у власників можуть вилучати приміщення, що слугують як укриття у разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги. Про це написав мер столиці Віталій Кличко в Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні Київрада має ухвалити комплексний проект рішення, який стосується укриттів. Зокрема, попередити власників приватних приміщень, що в разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги, ці приміщення у них можуть бути вилучені", - повідомив Кличко.
Крім того, Київрада звернулася до уряду і парламенту щодо законодавчого запровадження кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів. Також очікується звіт комісії, що перевіряє укриття в столиці.
За словами Кличка, протягом 2022-23 років у Києві провели понад 9 тисяч перевірок укриттів. За результатами яких районним адміністраціям надавали доручення щодо оперативного усунення недоліків. Крім того, на “засіданнях комісії з надзвичайних ситуацій, на робочих нарадах, главам районів систематично надавалися доручення про належний контроль за станом укриттів”.
Доповнення
Як повідомив мер, загалом за 2022-2023 роки Київрада виділила районам понад 1,2 млрд грн на ремонтні роботи в спорудах цивільного захисту.
Також Кличко зазначив, що "голови районів розказують, що в них, нібито, мало повноважень та недостатньо коштів", хоча Київрада виділила на ремонт укриттів понад 900 мільйонів гривень у 2023 році.
“Тепер же голови районів розказують, що в них, нібито, мало повноважень та недостатньо коштів. Із тих, що виділила Київрада цього року, РДА освоїли на ремонт укриттів трохи більше 10% коштів! А виділили в 2023 понад 900 мільйонів (минулого – понад 300 мільйонів)”, - заявив Кличко.
Нагадаємо
Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні вже перевірили понад 61 тисячу бомбосховищ. Зачиненими виявилися 9,5%, непридатними до використання - 23,5%.