Укриття можуть вилучати з "приватних рук" через неналежний стан - Кличко

КИЇВ. 8 червня. УНН. Сьогодні Київрада має ухвалити комплексний проєкт рішення, який стосується укриттів. Зокрема, згідно з проєктом, у власників можуть вилучати приміщення, що слугують як укриття у разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги. Про це написав мер столиці Віталій Кличко в Telegram, пише УНН.