Детали

Командование Сил специальных операций ВСУ сообщило об уничтожении подразделения оккупантов в Донецкой области и БМП-3, в котором находились командир батальйонно-тактической группы (БТГр) с начальником штаба.

Уничтоженые военнослужащие 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии Южного военного округа отметились массовыми убийствами мирного населения в Сирии.

"В составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами", — сообщает Командование ССО ВСУ.

"россия продолжает свозить в Украину убийц мирного населения, террористов, мародеров и тиктокеров со всего Кавказа", - отмечается в сообщении Центра.

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