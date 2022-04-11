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Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило про знищення підрозділу окупантів в Донецькій області та БМП-3, в якій перебували командир батальйонно-тактичної групи (БТГр) з начальником штабу.

Знищені військовослужбовці 1-ї батальйонно-тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізіїі 58-ї армії південного військового округу відзначилися масовими вбивствами мирного населення в Сирії.

"У складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як з’ясувалося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі з нашими вояками", — повідомляє Командування ССО ЗСУ.

"росія продовжує звозити до України вбивць мирного населення, терористів, мародерів та тіктокерів зі всього Кавказу", - зазначається у повідомленні Центру.

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