В Армянской апостольской церкви высказались по поводу автокефалии для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей. Об этом сообщил в субботу католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, комментируя, признает ли Армянская апостольская церковь Объединительный собор относительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви", - сказал он, отвечая на вопрос, признает ли Армянская апостольская церковь Объединительный собор в Украине.
Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состоятся 22 ноября.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве относительно создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.