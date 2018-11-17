У Вірменській апостольській церкві висловилися щодо автокефалії для України

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вірменська апостольська церква не підтримує поділ церков. Про це повідомив в суботу католікос всіх вірмен, верховний патріарх Гарегін II, коментуючи, чи визнає Вірменська апостольська церква Об'єднавчий собор щодо створення єдиної помісної Української православної церкви і обрання її предстоятеля, передає УНН з посиланням на ТАСС.