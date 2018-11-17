У Вірменській апостольській церкві висловилися щодо автокефалії для України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вірменська апостольська церква не підтримує поділ церков. Про це повідомив в суботу католікос всіх вірмен, верховний патріарх Гарегін II, коментуючи, чи визнає Вірменська апостольська церква Об'єднавчий собор щодо створення єдиної помісної Української православної церкви і обрання її предстоятеля, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Вірменська апостольська церква є прихильницею канонічності. І у зв'язку з цим ніколи не може вітати кроки, які спрямовані на поділ, розчленування церкви", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи визнає Вірменська апостольська церква Об'єднавчий собор в Україні.
Раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об'єднавчий собор, на якому буде вирішуватися питання створення УПЦ, повинен відбудуться 22 листопада.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду у Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Української православної церкви.
Відзначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще потрібно провести собор з участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо створення єдиної помісної УПЦ і обрання предстоятеля, а потім - отримання Томосу про автокефалію як документа.