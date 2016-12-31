В Виннице пропали без вести мать с сыном
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Винницкие полицейские разыскивают без вести пропавших жителей областного центра - 36-летнюю Надежду Наумову и ее 7-летнего сына Евгения Наумова. Женщина с мальчиком 11 декабря текущего года ушли из дома и не вернулись, сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Винницкой области.
Приметы пропавшей женщины: на вид 35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие. Могла быть одета в черную дубленку, белую шапку, черные кожаные сапоги.
Приметы пропавшего мальчика: на вид 7 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, русые волосы. Мог быть одет в темно-синюю матерчатую куртку, светло-серые спортивные штаны, черные сапоги.
Напомним, за два месяца в Кировоградской области разыскали 37 человек, скрывавшихся от следствия.