У Вінниці зникли безвісти мати із сином

Прикмети зниклої жінки: на вигляд 35 років, зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке. Могла бути одягнена в чорну дублянку, білу шапку, чорні шкіряні чоботи.

Прикмети зниклого хлопчика: на вигляд 7 років, зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, русяве волосся. Міг бути одягнений у темно-синю матерчату куртку, світло-сірі спортивні штани, чорні чоботи.

Нагадаємо, за два місяці в Кіровоградській області розшукали 37 осіб, які переховувались від слідства.