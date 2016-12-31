У Вінниці зникли безвісти мати із сином
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вінницькі поліцейські розшукують безвісти зниклих жителів обласного центру − 36-річну Надію Наумову та її 7-річного сина Євгенія Наумова. Жінка з хлопчиком 11 грудня поточного року пішли з дому та не повернулися, повідомляє УНН-Центр із посиланням на прес-службу ГУНП у Вінницькій області.
Прикмети зниклої жінки: на вигляд 35 років, зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке. Могла бути одягнена в чорну дублянку, білу шапку, чорні шкіряні чоботи.
Прикмети зниклого хлопчика: на вигляд 7 років, зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, русяве волосся. Міг бути одягнений у темно-синю матерчату куртку, світло-сірі спортивні штани, чорні чоботи.
Нагадаємо, за два місяці в Кіровоградській області розшукали 37 осіб, які переховувались від слідства.