В Виннице задержали госинспектора за предложение взятки сотруднику СБУ

В рамках начатого уголовного производства установлено, что таможенник пытался передать 1000 долларов США сотруднику областного управления СБУ. В эту сумму злоумышленник оценил фальсификацию материалов и невручение ему подозрения в уголовном производстве, по которому сотрудник СБУ выполнял поручения следователя.

Правоохранители задержали государственного инспектора налогового и таможенного дела на центральной площади областного центра при попытке передачи всей суммы взятки.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правоохранители разоблачили в систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Нацполиции Житомирской области, который за деньги обещал не вмешиваться во бизнес.