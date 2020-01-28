На Житомирщині поліцейський вимагав хабарі за невтручання у бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів начальника сектору кримінальної поліції одного із райвідділів Нацполіції Житомирщини, який за гроші обіцяв не втручатися у бізнес. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабарі. За це зловмисник обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність. Спочатку підприємець передавав здирнику гроші особисто, потім – перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких "траншів", - сказано у повідомленні.
Під час обшуків за місцем служби у поліцейського вилучено банківську картку, на яку надходили хабарі та мобільні телефони, з доказами неправомірних дій посадовця. У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, під Києвом поліцейські вимагали у водія 10 тис. гривень за повернення вилученого автомобіля.