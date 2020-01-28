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В Житомирской области полицейский требовал взятки за невмешательство в бизнес

Киев • УНН

 • 13214 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Нацполиции Житомирской области, который за деньги обещал не вмешиваться в бизнес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Житомирской области полицейский требовал взятки за невмешательство в бизнес

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал коммерсанту не вмешиваться во его хозяйственную деятельность. Сначала предприниматель передавал вымогателю деньги лично, потом - перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей", - сказано в сообщении.

Во время обысков по месту службы у полицейского изъято банковскую карточку, на которую поступали взятки и мобильные телефоны, с доказательствами неправомерных действий должностного лица. В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, под Киевом полицейские требовали у водителя 10 тыс. гривен за возвращение изъятого автомобиля.

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