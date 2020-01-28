В Житомирской области полицейский требовал взятки за невмешательство в бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Нацполиции Житомирской области, который за деньги обещал не вмешиваться в бизнес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал коммерсанту не вмешиваться во его хозяйственную деятельность. Сначала предприниматель передавал вымогателю деньги лично, потом - перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей", - сказано в сообщении.
Во время обысков по месту службы у полицейского изъято банковскую карточку, на которую поступали взятки и мобильные телефоны, с доказательствами неправомерных действий должностного лица. В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
Напомним, под Киевом полицейские требовали у водителя 10 тыс. гривен за возвращение изъятого автомобиля.