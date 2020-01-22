На Київщині поліцейські вимагали хабар за повернення вилученої автівки

"Встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції під час несення служби у місті Українка вночі зупинив автомобіль BMW з номерами іноземної реєстрації. У подальшому, мотивуючи тим, що перебування такого автомобіля заборонено у країні, поліцейські вилучили авто та помістили його на територію поліцейської станції. Однак, жодного процесуального документу щодо вилучення автомобіля працівники поліції не склали. Потім поліцейські вимагали у водія 10 тисяч гривень за повернення автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що через даний інцидент було призначено службове розслідування в ГУ поліції Київщини, в ході якого працівники інспекції перевірять весь особовий склад.

"У подальшому усі матеріали перевірки будуть направлені до Державного бюро розслідувань для прийняття законного рішення. На час розслідування поліцейські відсторонені від виконання посадових обов'язків. Готуються документи щодо їхнього звільнення з лав поліції", - додали у відділі комунікації.

Нагадаємо, столичного поліцейського затримали через побори з підприємства.