В Киевской области полицейские требовали взятку за возврат изъятой машины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Под Киевом полицейские требовали у водителя 10 тыс. гривен за возвращение изъятого автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции во время несения службы в городе Украинка ночью остановил автомобиль BMW с номерами иностранной регистрации. В дальнейшем, мотивируя тем, что пребывание такого автомобиля запрещено в стране, полицейские изъяли авто и поместили его на территорию полицейской станции. Однако, никакого процессуального документа об изъятии автомобиля сотрудники полиции не составили. Затем полицейские требовали у водителя 10 тысяч гривен за возвращение автотранспорта", - говорится в сообщении.
Указано, что из-за данного инцидента было назначено служебное расследование в ГУ полиции Киевской области, в ходе которого сотрудники инспекции проверят весь личный состав.
"В дальнейшем все материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия законного решения. На время расследования полицейские отстранены от исполнения должностных обязанностей. Готовятся документы по их увольнению из рядов полиции", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, столичного полицейского задержали за поборы с предприятия.