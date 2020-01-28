У Вінниці затримали держінспектора за пропозицію хабара співробітнику СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Вінниці правоохоронці затримали державного інспектора податкової та митної справи у Вінницькій митниці Державної фіскальної служби, який пропонував хабар співробітнику СБУ. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У межах розпочатого кримінального провадження встановлено, що митник намагався передати 1000 доларів США співробітнику обласного управління СБУ. У цю суму зловмисник оцінив фальсифікацію матеріалів та невручення йому підозри у кримінальному провадженні, за яким працівник СБУ виконував доручення слідчого.
Правоохоронці затримали державного інспектора податкової та митної справи на центральній площі обласного центру під час спроби передачі всієї суми хабаря.
Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, правоохоронці викрили на систематичному отриманні хабарів начальника сектору кримінальної поліції одного із райвідділів Нацполіції Житомирщини, який за гроші обіцяв не втручатися у бізнес.