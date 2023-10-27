В Виннице запретили русскоязычный культурный продукт
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Винницкий городской совет сообщил, что ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Винницкой городской территориальной общины, пишет УНН.
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«Музыка, книги, телепрограммы, спектакли, фильмы и сериалы российского производства и на русском языке на улицах и в общественном пространстве города под запретом. Символично, что это решение сессия приняла 27 октября – в День украинской письменности и языка. В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: язык имеет значение», – подчеркнул городской голова Сергей Моргунов.
Детали
Глава громады Сергей Моргунов отметил, что такое решение необходимо, чтобы защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора.
Под публичным использованием русскоязычного культурного продукта следует понимать публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение и тому подобное.
Напомним
19 июня 2022 года Верховная Рада запретила использование песен российских артистов в общественном пространстве.
Позже 22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый Верховной Радой закон о запрете импорта и распространения книг из рф и белоруссии.
13 июля Киевский городской совет принял решение наложить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города.
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