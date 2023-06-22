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Зеленський підписав закон про заборону імпорту книг з рф та білорусі

Київ • УНН

 • 700848 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав раніше ухвалений Верховною Радою закон про заборону імпорт книг з рф та білорусі. Про це повідомив Зеленський у Telegram, пише УНН.

Зеленський підписав закон про заборону імпорту книг з рф та білорусі

Цитата

«Підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, республіки білорусь, тимчасово окупованої території України». Вважаю Закон правильним»,- написав Зеленський.

Доповнення

За його словами, документ був надісланий інституціям Європейського союзу для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Нагадаємо

Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора було розроблено спільно з представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади. Його було ухвалено у червні 2022 року, “за” проголосували 306 депутатів. Але він не був підписаний і оприлюднений.

Напередодні петиція із вимогою підписати президенту закон щодо заборони імпорту книг з росії набрала необхідну кількість голосів для розгляду - більше 26 тисяч підписів.

У відповідь на петицію Зеленський наголосив, що для підписання документу є низка застережень.

Згідно з законом пропонується заборона імпорту і розповсюдження видавничої продукції з росії та білорусі. Також йдеться про видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мовами країн Європейського Союзу чи корінних народів України. Ще положення забороняють можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

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