Петиція щодо заборони імпорту книг з рф набрала необхідну кількість голосів: тепер її має розглянути Президент

Цитата

"В умовах війни Ви як глава держави й Верховний Головнокомандувач зайняті перш за все питаннями збройної відсічі агресору. Але ситуація, коли парламент, книжкова галузь і громадянське суспільство одностайні у підтримці Закону 2309-ІХ, і лише відсутність Вашого підпису дозволяє Росії і далі руйнувати наш книжковий ринок, є незрозумілою і неприйнятною”, — йдеться в петиції.

Народний депутат Володимир В’ятрович у Facebook зазначив, що петицію підтримали українські інтелектуали, письменники, громадські й культурні діячі культури — Оксана Забужко, Вахтанг Кіпіані, Іван Малкович, Андрій Курков, Мар’яна Савка, Тамара Горіха Зерня, Ірма Вітовська, Ігор Козловський, Антон Мартинов, Валерій Пекар, Ганна Гопко тощо.

Закликали підтримати петицію й найбільші українські видавництва, такі як “Фоліо”, “Ранок”, “Віват”, “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, мережі книгарень "Є", "КнигоЛенд" та численні громадські організації.

Контекст

Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора було розроблено спільно з представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади. Його було ухвалено у червні 2022 року, “за” проголосували 306 депутатів. Але він не був підписаний і оприлюднений.

Згідно з законом пропонується заборона імпорту і розповсюдження видавничої продукції з росії та білорусі. Також йдеться про видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мовами країн Європейського Союзу чи корінних народів України. Ще положення забороняють можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.



