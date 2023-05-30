Петиция о запрете импорта книг из рф набрала необходимое количество голосов: теперь ее должен рассмотреть Президент

Цитата

"В условиях войны Вы как глава государства и Верховный Главнокомандующий заняты прежде всего вопросами вооруженного отпора агрессору. Но ситуация, когда парламент, книжная отрасль и гражданское общество единодушны в поддержке Закона 2309-ІХ, и только отсутствие Вашей подписи позволяет России и дальше разрушать наш книжный рынок, является непонятной и неприемлемой”, — говорится в петиции.

Народный депутат Владимир В’ятрович в Facebook отметил, что петицию поддержали украинские интеллектуалы, писатели, общественные и культурные деятели культуры — Оксана Забужко, Вахтанг Кипиани, Иван Малкович, Андрей Курков, Мар’яна Савка, Тамара Гориха Зерня, Ирма Витовская, Игорь Козловский, Антон Мартынов, Валерий Пекар, Анна Гопко и др.

Призвали поддержать петицию и крупнейшие украинские издательства, как “Фолио”, “Ранок”, “Виват”, “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, сети книжных магазинов "Є", "КнигоЛенд" и многочисленные общественные организации.

Контекст

Закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространения издательской продукции государства-агрессора был разработан совместно с представителями гражданского общества, издательского сообщества и власти. Он был принят в июне 2022 года, “за” проголосовали 306 депутатов. Но он не был подписан и обнародован.

Согласно закону предлагается запрет импорта и распространения издательской продукции из России и Беларуси. Также речь идет об издании книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, на языках стран Европейского Союза или коренных народов Украины. Еще положения запрещают возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.



