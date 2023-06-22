Зеленский подписал закон о запрете импорта книг из рф и белоруссии

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«Подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины». Считаю Закон правильным», - написал Зеленский.

Дополнение

По его словам, документ был направлен институтам Европейского союза для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации Вывода Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

Напомним

Закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространения издательской продукции государства-агрессора был разработан совместно с представителями гражданского общества, издательского сообщества и власти. Он был принят в июне 2022 года, “за” проголосовали 306 депутатов. Но он не был подписан и обнародован.

Накануне петиция с требованием подписать президенту закон о запрете импорта книг набрала необходимое количество голосов для рассмотрения - более 26 тысяч подписей.

В ответ на петицию Зеленский отметил, что для подписания документа есть ряд оговорок.

Согласно закону предлагается запрет импорта и распространения издательской продукции из россии и беларуси. Также речь идет об издании книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языках стран Европейского Союза или коренных народов Украины. Еще положения запрещают возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.