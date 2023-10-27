У Вінниці заборонили російськомовний культурний продукт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Вінницька міська рада повідомила, що запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Вінницької міської територіальної громади, пише УНН.
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«Музика, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали російського виробництва і російською мовою на вулицях та у громадському просторі міста під забороною. Символічно, що це рішення сесія прийняла 27 жовтня – у День української писемності та мови. У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення», – підкреслив міський голова Сергій Моргунов.
Деталі
Очільник громади Сергій Моргунов зазначив, що таке рішення необхідне аби захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресорки.
Під публічним використанням російськомовного культурного продукту варто розуміти публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення тощо.
Нагадаємо
19 червня 2022 року Верховна Рада заборонила використання пісень російських артистів у громадському просторі.
Пізніше 22 червня президент України Володимир Зеленський підписав раніше ухвалений Верховною Радою закон про заборону імпорту та розповсюдження книг з рф та білорусі.
13 липня Київська міська рада прийняла рішення накласти мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста.
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