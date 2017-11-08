В Виннице выпустили из тюрьмы осужденного к пожизненному лишению свободы из-за болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Апелляционный суд Винницкой области освободил его от дальнейшего отбывания наказания по болезни. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак.
Ю.Маслак рассказал, что в сентябре 2014 года специальная врачебная комиссия при Государственной пенитенциарной службе вынесла решение, что у осужденного установлено полную слепоту обоих глаз, однако, согласно выводам комиссии, указанное заболевание не представляет угрозы для его жизни и здоровья и не препятствует дальнейшему отбыванию наказания.
Позже, Винницкий городской суд этим осужденным было подано ходатайство об освобождении его от наказания в связи с болезнью.
По словам пресс-секретарь, 7 декабря 2016 Винницкий городской суд отказал ему в освобождении и отмене срока заключения. При этом суд, уточнил он, учел тяжесть преступлений осужденного, характер заболевания и характеристики осужденного.
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Кроме этого, в решении суда указано, что осужденный непосредственно характеризуется по месту отбывания наказания и имеет 16 взысканий, которые были погашены.
В то же время, продолжил Ю.Маслак, Апелляционный суд Винницкой области 3 ноября 2017 удовлетворил ходатайство осужденного и освободил его от отбывания наказания из-за болезни.
"Его в понедельник (6 ноября - ред.) выпустили", - добавил Ю.Маслак.