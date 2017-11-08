У Вінниці випустили з в’язниці засудженого до довічного позбавлення волі через хворобу

Ю.Маслак розповів, що у вересні 2014 року спеціальна лікарська комісія при Державній пенітенціарній службі винесла рішення, що у засудженого встановлено повну сліпоту обох очей, проте, згідно з висновками комісії, вказане захворювання не становить загрози для його життя і здоров’я й не перешкоджає подальшому відбування покарання.

Пізніше до Вінницького міського суду цим засудженим було подане клопотання про звільнення його від покарання у зв’язку з хворобою.

За словами прес-секретар, 7 грудня 2016 року Вінницький міський суд відмовив йому у звільненні і скасуванні терміну ув’язнення. При цьому суд, уточнив він, врахував тяжкість злочинів засудженого, характер захворювання та характеристики засудженого.

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Крім цього, у рішенні суду зазначено, що засуджений посередньо характеризується за місцем відбування покарання і має 16 стягнень, які були погашені.

Водночас, продовжив Ю.Маслак, Апеляційний суд Вінницької області 3 листопада 2017 року задовольнив клопотання засудженого і звільнив його від відбування покарання через хворобу.

"Його у понеділок (6 листопада – ред.) випустили", - додав Ю.Маслак.