В Виннице возложили цветы по случаю 72-й годовщины освобождения Украины от фашистов

В мероприятии приняли участие руководство области и города, представители структурных подразделений облгосадминистрации, ветераны Второй мировой войны 1939-1945 годов, инвалиды и дети войны, представители общественных ветеранских организаций, участники АТО, военнослужащие, жители и гости города.

Участники митинга почтили память всех погибших защитников Украины.

Как сообщал УНН, годовщину освобождения от фашистских захватчиков отметили в Ужгороде