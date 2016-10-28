В Виннице возложили цветы по случаю 72-й годовщины освобождения Украины от фашистов
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня в Виннице по случаю 72-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков состоялось торжественное возложение цветов и венков к Мемориалу Славы и памятному знаку погибшим воинам АТО на Европейской площади, сообщили УНН-Центр в пресс-службе Винницкой ОГА.
В мероприятии приняли участие руководство области и города, представители структурных подразделений облгосадминистрации, ветераны Второй мировой войны 1939-1945 годов, инвалиды и дети войны, представители общественных ветеранских организаций, участники АТО, военнослужащие, жители и гости города.
Участники митинга почтили память всех погибших защитников Украины.
Как сообщал УНН, годовщину освобождения от фашистских захватчиков отметили в Ужгороде