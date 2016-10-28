У Вінниці поклали квіти з нагоди 72-ї річниці визволення України від фашистів
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні у Вінниці з нагоди 72-ї річниці визволення України від нацистських загарбників відбулося урочисте покладання квітів та вінків до Меморіалу Слави та пам’ятного знаку загиблим воїнам АТО на Європейській площі, повідомили УНН-Центр у прес-службі Вінницької ОДА.
У заході взяли участь керівництво області та міста, представники структурних підрозділів облдержадміністрації, ветерани Другої світової війни 1939−1945 років, інваліди та діти війни, представники громадських ветеранських організацій, учасники АТО, військовослужбовці, жителі та гості міста.
Учасники мітингу вшанували пам'ять всіх загиблих захисників України.
Як повідомляв УНН, річницю визволення від фашистських загарбників відзначили в Ужгороді