В Виннице на вокзале горел пассажирской поезд

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В воскресенье в 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной ст. Винница. Поезд находился на отстое, без пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.