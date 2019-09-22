У Винниці на вокзалі горів пасажирській потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У неділю о 18:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання одного з вагонів рухомого складу на залізничній ст. Вінниця. Потяг знаходився на відстої, без пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця події було направлено 4 одиниці пожежно-рятувальних техніки та 17 людей особового складу державних пожежно-рятувальних частин обласного центру.
Близько 20:00 займання було ліквідовано.
Нагадаємо, у Києві загасили автоцистерни з паливом.