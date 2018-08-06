В Одесской области в окно дома бросили бутылку с неизвестной жидкостью

"Злоумышленники бросили в окно частного жилого дома бутылку с неизвестной жидкостью, а в ворота - петарду, после чего скрылись в неизвестном направлении. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа, в с. Озерное", - говорится в сообщении.

Полицейские под окном дома нашли разбросанные части стеклянной бутылки с фрагментом обожженной ткани, которая разбилась о внешней откос окна. А возле ворот - следы взорванной петарды.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. С места осмотра изъяты части орудий, с помощью которых были совершены хулиганские действия. Проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершения преступления, и их задержанию", - отметила начальник следственного отдела Измаильского отдела полиции подполковник полиции Наталья Старцева.

Злоумышленникам грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в частном домовладении жителя Харьковской области взорвался неизвестный предмет.