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На Одещині у вікно будинку кинули пляшку з невідомою рідиною

На Одещині у вікно будинку кинули пляшку з невідомою рідиною

Київ • УНН

 • 9661 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У с. Озерне Одеської області невідомі кинули у вікно житлового будинку пляшку з невідомою рідиною. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.

"Зловмисники кинули у вікно приватного житлового будинку пляшку з невідомою рідиною, а у ворота - петарду, після чого зникли у невідомому напрямку. На щастя, ніхто не постраждав. Інцидент стався в неділю, 5 серпня, у с. Озерне", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські під вікном будинку знайшли розкидані частини скляної пляшки з фрагментом обпаленої тканини, яка розбилася об зовнішній відкіс вікна. А біля воріт - сліди підірваної петарди.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. З місця огляду вилучені частини знарядь, за допомогою яких були вчинені хуліганські дії. Проводиться перевірка. Співробітники поліції вживають заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, і їх затримання", - зазначила начальник слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції підполковник поліції Наталія Старцева.

Зловмисникам загрожує штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, у приватному домоволодінні мешканця Харківської області вибухнув невідомий предмет

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