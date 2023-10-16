В Верховном Суде нарушили собственную практику, а это свидетельствует о возможной коррупции - адвокат о решении по делу Шепелева

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«Если у судей есть устоявшаяся практика, а в этом случае (в деле Шепелева – ред.) они применяли не собственную практику, то это означает лишь одно – коррупция, то есть то, что было какое-то коррупционное влияние на судей. Иначе бы они приняли совсем другое решение», - считает юрист.

Он пояснил, что Верховный Суд обобщает правоприменительную практику, то есть «именно ВС должен говорить о том, что в данном случае надо засчитывать так или иначе». При такой практике, отметил юрист, «если человек сидел за одно преступление, а потом был осужден совсем за другое, а по тому делу, в котором лицо было осуждено, не избиралась мера пресечения – в таком случае нельзя засчитывать это время, которое человек провел (в СИЗО – ред.) по другому уголовному производству».



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«То есть, нарушение суда заключается не в том, что он нарушил закон, а в том, что он нарушил собственную практику. И нарушил эту практику выборочно. И именно поэтому есть возмущение общественности», - резюмировал Денис Цыпин.

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Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге сначала засчитала срок экстрадиционного ареста в российском СИЗО лицу, которое не было в дальнейшем экстрадировано по запросу Украины, а в дополнение применила к этому экстрадиционному заключению так называемый «Закон Савченко», засчитав день за два.

Сейчас Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в России активно сотрудничал с ФСБ и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел — убийства и их заказ, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор — 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.