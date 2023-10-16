У Верховному Суді порушили власну практику, а це свідчить про можливу корупцію - адвокат про рішення у справі Шепелева

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«Якщо у суддів є усталена практика, а в цьому випадку (у справі Шепелева – ред.) вони застосовували не власну практику, то це означає лише одне – корупція, тобто те, що був якийсь корупційний вплив на суддів. Інакше б вони прийняли зовсім інше рішення», - вважає юрист.

Він пояснив, що Верховний Суд узагальнює правозастосовну практику, тобто «саме ВС має казати про те, що в цьому випадку треба зараховувати так чи інакше». За такої практики, зазначив юрист, «якщо людина сиділа за один злочин, а потім була засуджена зовсім за інший, а у тій справі, у якій особа була засуджена, не обирався запобіжний захід – в такому випадку не можна зараховувати цей час, який людина провела (у СІЗО – ред.) по іншому кримінальному провадженню».



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«Тобто, порушення суду полягає не в тому, що він порушив закон, а в тому, що він порушив власну практику. І порушив цю практику вибірково. І саме тому є обурення громадськості», - резюмував Денис Ципін.

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Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі головуючого В’ячеслава Маринича та суддів Володимира Короля і Алли Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу спочатку зарахувала термін екстрадиційного арешту у російському СІЗО особі, яку не було у подальшому екстрадовано за запитом України, а на додачу застосувала до цього екстрадиційного ув’язнення так званий «Закон Савченко», зарахувавши день за два.

Наразі Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ — вбивства та їх замовлення, фінансові махінації, а також має ще один вирок — 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.