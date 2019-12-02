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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40535 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108083 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99958 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118257 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147592 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148158 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Верховной Раде снова планируют установить "бэушные" елки

В Верховной Раде снова планируют установить "бэушные" елки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Для празднования новогодних праздников в Верховной Раде Украины планируют установить девять искусственных елок, которые были приобретены до 2018 года. Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в информационном управлении ВР.

"В административном здании Верховной Рады Украины планируется установить девять искусственных елок, приобретенных до 2018 года", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что в 2018 году закупка новогодних украшений не проводилась, украшения административных зданий Верховной Рады Украины осуществлялись техническим персоналом.

Напомним, в 2018 году в стенах парламента также было установлено 9 искусственных елок, в частности в парламентском кафе, конференц-зале, кулуарах второго этажа, сессионном зале, зале протокольных мероприятий, кабинете и приемной председателя Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, новогодние и рождественские праздники обойдутся Киеву в более чем 9 млн гривен.

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