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В Венесуэле во время протестов погиб студент

В Венесуэле во время протестов погиб студент

Киев  •  УНН

 • 10869 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во время разгона демонстрации в городе Валенсия в Венесуэле погиб 19-летний студент, он умер от огнестрельного ранения. Это уже вторая жертва в течение последней недели, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В понедельник, 10 апреля, погиб один из протестующих, как сообщили в прокуратуре во вторник, 11 апреля, погибшим оказался 19-летний студент университета, который получил огнестрельное ранение в шею во время акции протеста в городе Валенсия.

Лидеры оппозиции страны возложили ответственность за убийство на власть, передает агентство AP.

Отмечается, что во время акции протеста силы безопасности Венесуэлы применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые патроны.

Демонстрации против власти в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Противостояние между властью и оппозицией в стране усилилось после того, как власти запретили лидеру оппозиции Энрике Каприлес занимать государственные должности в течение 15 лет.

Напомним, при разгоне протестов против президента Венесуэлы Н.Мадуро пострадали 200 человек .

 

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