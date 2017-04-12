В Венесуэле во время протестов погиб студент
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во время разгона демонстрации в городе Валенсия в Венесуэле погиб 19-летний студент, он умер от огнестрельного ранения. Это уже вторая жертва в течение последней недели, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В понедельник, 10 апреля, погиб один из протестующих, как сообщили в прокуратуре во вторник, 11 апреля, погибшим оказался 19-летний студент университета, который получил огнестрельное ранение в шею во время акции протеста в городе Валенсия.
Лидеры оппозиции страны возложили ответственность за убийство на власть, передает агентство AP.
Отмечается, что во время акции протеста силы безопасности Венесуэлы применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые патроны.
Демонстрации против власти в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Противостояние между властью и оппозицией в стране усилилось после того, как власти запретили лидеру оппозиции Энрике Каприлес занимать государственные должности в течение 15 лет.
Напомним, при разгоне протестов против президента Венесуэлы Н.Мадуро пострадали 200 человек .